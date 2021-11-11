Легковой автомобиль сбил пожилую жительницу Выборга

Выборг, 11 ноября. Пенсионерка пошла в магазин за продуктами, однако этот поход закончился для женщины травмами. Она решила перейти дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля.

Авария произошла в среду, 10 ноября. ДТП случилось примерно в 17:00 на улице Батарейной в Выборге. Сообщается, что пострадавшей удалось назвать адрес своего дома. Она также попросила вызвать сына, но в квартире никого не оказалось. В результате инцидента женщину преклонных лет доставили в больницу. Состояние пострадавшей в данный момент неизвестно.

Пять человек пострадали во время аварии в Иркутской области. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку по факту ДТП недалеко от иркутского села ОЕК. По информации полиции, в инциденте приняли участие японская машина Toyota Nadia и российский автомобиль Lada Granta.