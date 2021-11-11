Депутат Рады Бужанский вспомнил о миграционном кризисе в Польше 1939 года

Киев, 11 ноября. Депутат Рады Максим Бужанский напомнил Варшаве о миграционном кризисе на границе с Белоруссией в 1939 году.

По словам Бужанского, в 1939 году Польша сделала все правильно. Об этом он написал в Telegram.

«Напала на Чехословакию вместе с Германией, натравливала Германию на Восток. И стала жертвой Германии. 21 век. Польша все сделала правильно. Поддержала действия Запада в Сирии, Ливии, Ираке. Активно вмешивалась во внутренние дела Беларуси», — написал депутат, добавив, что Польша тогда стала жертвой мигрантов.

Бужанский также написал о неизбежности результата принятых решений. При этом парламентарий не понимает, почему Варшава ждет от Минска дружественных шагов, учитывая текущую негативную риторику в отношении белорусских властей.

Ранее СНБО заверил в способности Украины справиться с наплывом мигрантов. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев будет адекватно действовать при ситуации с нелегальными мигрантами по польско-белорусскому сценарию.