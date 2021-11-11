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ВОЗ: сбои в плановой вакцинации в 2020 году могут привести к вспышкам кори
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ВОЗ: сбои в плановой вакцинации в 2020 году могут привести к вспышкам кори
wikipedia.org  /  Wellcome Collection gallery / CC BY 4.0

Женева, 11 ноября. Более 22 млн детей из-за пандемии коронавируса пропустили в 2020 году первую из двух вакцин от кори, из-за чего высок риск вспышек заболевания.

Вторую дозу вакцины получили лишь 70% детей, что меньше необходимых показателей в 95% охвата иммунизации. Об этом сообщили в докладе ВОЗ и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

«В 2020 году более 22 млн детей пропустили первую дозу вакцины от кори. Это на 3 млн больше, чем в 2019 году, что представляет собой самое большое увеличение за последние два десятилетия и создает опасные условия для возникновения вспышек», — говорится в документе

Ранее доктор медицинских наук, кардиолог, профессор Заурбек Шугушев предупредил о «дезадаптации» давления после COVID-19. Коронавирус поражает нервную систему, что приводит к дисрегуляции, дезадаптации артериального давления.

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