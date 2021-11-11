Получившая яблоко лошадь завоевала сердца миллионов пользователей TikTok

Москва, 11 ноября. Видео с пришедшей в гости к хозяйке лошадью набирает популярность в TikTok, на записи животное получает вкусное яблочко и благодарит человека за угощение.

Лошадь вела себя скромно, активно кивала на предложение угощения и спокойно ждала, пока ей принесут яблоко. Все время животное скромно ждало у входа, не решаясь переступить через порог дома, и активно общалась с человеком с помощью жестикуляции.

Видео было опубликовано несколько дней назад. Публикация уже набрала почти восемь миллионов просмотров и более 980 тысяч лайков. В комментариях пользователи отмечали, что лошадь «все понимает и кивает» и называли животное скромняжкой.

«Лошадка умнее моих одноклассников», — написал один из комментаторов.

Ранее в TikTok стали популярны котята породы «золотая шиншилла» из новосибирского питомника. Видео с пушистыми питомцами начали собирать миллионы просмотров.