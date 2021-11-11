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Минюст России предложил лишать водителей прав до решения суда
Общество
Минюст России предложил лишать водителей прав до решения суда
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 11 ноября. В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) войдут несколько касающихся водителей новых положений.

Идет проработка меры по временному ограничению водительских прав до решения суда, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на законопроект Минсюта. Также ведомство планирует отказаться от административного ареста за нарушения ПДД.

Согласно проекту, в случае утверждения кодекса за «неоднократный» отказ остановить машину по требованию полиции во время преследования будет полагаться штраф в размере 40 тысяч рублей. За управление автомобилем в пьяном виде с ребенком в салоне будет назначаться штраф до 50 тысяч рублей, а также караться лишением прав.

Проект включает в себя штрафы за повторные нарушения. В их числе — управление автомобилем с нечитаемым грязным номером (лишение прав или 5 тысяч рублей), а также чрезмерная тонировка (3 тысячи рублей).

Ранее автоэксперт Александр Холодов раскритиковал предложение лишать прав за три нарушения ПДД за год. По его мнению, это усугубит взяточничество.

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