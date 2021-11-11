Российским льготникам начали предоставлять электронные сертификаты

Москва, 11 ноября. Электронные сертификаты начали свою работу в России. Выпускается аналог цифрового рубля государством и предоставляется льготным категориям населения.

По ним россияне смогут приобрести себе определенные товары и услуги на некоторых площадках, которые поддерживают данную функцию. В скором времени, отметил «Коммерсант», круг участников рынка пополнится и другими ретейлерами. Так, уже была совершена первая покупка с использованием электронного сертификата на OZON. На данный момент возможность оплаты распространяется лишь на технические средства реабилитации.

«Обладатель электронного сертификата сможет использовать его для оплаты товаров из категории, на которую тот выдан, в точках продажи, поддерживающих работу с инструментом. Средства сертификата поступят продавцу напрямую через банк-эквайер, как при покупке банковской картой», — рассказали в Минтруде.

Оформить такой сертификат могут порядка 1,5 миллиона россиян, которые имеют право на соответствующие выплаты. Сделать это можно через портал «Госуслуги». На данные цели выделено около 34 миллиардов рублей. В 2022 году планируется увеличить бюджет еще на 5 миллиардов рублей.

Россиянам с инвалидностью также доступны льготы на оплату электроэнергии. Кроме того, они полагаются еще некоторым категориям граждан.