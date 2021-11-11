Суд заставил камчатского бизнесмена демонтировать магазин «Океан»

Петропавловск-Камчатский, 11 ноября. Первый заместитель военного прокурора ТОФ обратился в суд с иском к бизнесмену об освобождении земли и демонтаже магазина, который расположен на ней.

Земельный участок, который расположен по улице Свердлова, 21 в Петропавловск-Камчастком принадлежит «Дальневосточному ТУИО» Минобороны РФ. Но часть земли занимает продуктовый павильон «Океан».

Истец полагает, что правовых оснований нахождения магазина на этой земле нет. Бизнесмен уже привлекался к административной ответственности из-за самовольного занятия земельного участка. Ответчик оказался не в состоянии предоставить документы, которые подтверждали бы его право на землю. Суд обязал его за три месяца освободить участок и демонтировать магазин.

Ростовское правительство ранее не смогло отсудить земельный участок у аквапарка «Осьминожек». Власти собирались на этом месте возвести новые жилые дома.