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Врач за взятки выдавал сертификаты о прививке от COVID-19 в Саратове
Происшествия
Врач за взятки выдавал сертификаты о прививке от COVID-19 в Саратове
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Саратов, 11 ноября. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело за получение взятки в крупном размере в отношении экс-заведующего отделением одной из больниц Саратова.

По информации правоохранителей, заведующий отделением больницы получал взятки за выдачу справок о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции. Медик осуществлял преступную деятельность с 1 июня по 9 июля. Врач также вносил сведения о постановке прививки в единую информацию здравоохранения. При этом вакцинация фактически не проводилась.

Суммы взяток поступали на банковскую карту, которая принадлежала врачу. Всего медику перевели 183,5 тысячи рублей. Соответствующей информацией поделились в региональном СУ СКР. Правоохранители в данный момент проводят следственные действия, направленные на выявление всех деталей произошедшего.

В Приморье недавно уволили врача, который подделывал сертификаты о прохождении вакцинации против коронавируса. Он работал в Шкотовской больнице.

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