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Пентагон назвал Китай главной проблемой для США
Политика
Пентагон назвал Китай главной проблемой для США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 11 ноября. Угрозы, исходящие от Китая, и изменение климата являются одинаково важными вызовами для Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Администрация президента США Джо Байдена считает, что КНР представляет опасность для национальной безопасности государства. Об этом сообщает Fox News.

«Я думаю, что нам платят за изучение всех угроз нашей национальной безопасности. Вы слышали, как госсекретарь говорил о климате как о реальной угрозе национальной безопасности, и это касается не только Соединенных Штатов, но и стран всего мира. И мы рассматриваем Китай как проблему номер один, стоящую перед департаментом», — отметил представитель Пентагона.

Пентагон назвал Китай главной проблемой для США
ru.wikipedia.org / U.S. Marine Corps Sgt. Aaron Hostutler

Он добавил, что климат и Китай одинаково важны для США. Политик указал на главу минобороны Ллойда Остина, который настаивает на том, чтобы Пентагон сосредоточился на обеих задачах.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков упрекнул Пентагон в приверженности принципу действовать «как посчитает нужным». По его словам, Россия рассчитывала на здравый смысл «партнеров».

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