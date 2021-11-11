Саакашвили не переведут в гражданскую клинику в Грузии по решению ЕСПЧ

Тбилиси, 11 ноября. ЕСПЧ отказал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в переводе из тюремной больницы в гражданскую клинику.

Вместо перевода Страсбургский суд призвал Саакашвили прекратить голодовку. Об этом написал в Facebook министр юстиции страны Рати Брегадзе.

«Вместо того, чтобы перевести его в гражданскую клинику государства, (Страсбургский суд. — Прим. ред.) призвал сторону-заявителя прекратить голодовку. Правительство Грузии должно предоставить Европейскому суду по правам человека информацию о здоровье и безопасности заявителя до 24 ноября 2021 года», — сообщил он.

Ранее Госдеп США потребовал от властей Грузии достойного обращения с заключенным Саакашвили. Представитель госдепартамента США Нед Прайс предупредил, что Вашингтон следит за происходящим вокруг осужденного Саакашвили. Белый дом требует оказать политику необходимую помощь для поддержания его физического и ментального здоровья.