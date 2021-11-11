Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 05:11
05:05
Происшествия
Суд заставил камчатского бизнесмена демонтировать магазин «Океан»
05:04
Происшествия
Врач за взятки выдавал сертификаты о прививке от COVID-19 в Саратове
05:00
Общество
Эксперт Старостин объяснил, как правильно выбрать питьевую воду для ребенка
04:59
Политика
Пентагон назвал Китай главной проблемой для США
04:40
Политика
Саакашвили не переведут в гражданскую клинику в Грузии по решению ЕСПЧ
04:35
Политика
Экономистка Онвука раскритиковала Байдена за рекордную инфляцию в США
04:27
Происшествия
Женщина бросила маленьких детей в автомобиле дальнобойщика и сбежала в Подмосковье
04:22
Общество
Зарплату инвалидов перестанут учитывать при расчете платежей за соцуслуги
04:20
Технологии
Эксперт Роскачества рассказал об опасности вздутой батареи смартфона
04:12
Экономика
Байден: потребительские цены в США остаются высокими
Все новости

Саакашвили не переведут в гражданскую клинику в Грузии по решению ЕСПЧ
Политика
Саакашвили не переведут в гражданскую клинику в Грузии по решению ЕСПЧ
Prt Sc Facebook  /  4 КАНАЛ

Тбилиси, 11 ноября. ЕСПЧ отказал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в переводе из тюремной больницы в гражданскую клинику.

Вместо перевода Страсбургский суд призвал Саакашвили прекратить голодовку. Об этом написал в Facebook министр юстиции страны Рати Брегадзе.

«Вместо того, чтобы перевести его в гражданскую клинику государства, (Страсбургский суд. — Прим. ред.) призвал сторону-заявителя прекратить голодовку. Правительство Грузии должно предоставить Европейскому суду по правам человека информацию о здоровье и безопасности заявителя до 24 ноября 2021 года», — сообщил он.

Ранее Госдеп США потребовал от властей Грузии достойного обращения с заключенным Саакашвили. Представитель госдепартамента США Нед Прайс предупредил, что Вашингтон следит за происходящим вокруг осужденного Саакашвили. Белый дом требует оказать политику необходимую помощь для поддержания его физического и ментального здоровья.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Саакашвили не переведут в гражданскую клинику в Грузии по решению ЕСПЧ
саакашвили еспч клиника
Комментировать