Экономистка Онвука раскритиковала Байдена за рекордную инфляцию в США

Вашингтон, 11 ноября. Политические элиты, сидящие в Вашингтоне, оторваны от повседневных реалий американцев. Об этом заявила директор Центра экономических возможностей Независимого женского форума Патрис Ли Онвука.

Эксперт подчеркнула, что обычных американцев справедливо беспокоит то, сколько они платят в продуктовом магазине и на заправке. Об этом она написала на сайте телеканала Fox News.

«Не утешает, что президент Байден игнорирует, как его политика способствует экономическим страданиям домашних хозяйств, и у него нет решения», — отметила Онвука.

Она добавила, что в лучшем случае Белый дом рассматривает стремительную инфляцию как проблему высокого класса, но обычные граждане на это не покупаются. Эксперт уточнила, что товары растут в цене на 25% и 50% отчасти из-за повышенных затрат на перевозку, рабочую силу и продукцию. Счета за отопление в домах выросли на 21%, а холодная погода еще даже не наступила.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Глава администрации Рон Клейн показал, насколько элиты, сидящие в Вашингтоне, оторваны от повседневных реалий американцев», — подчеркнула экономист.

Она напомнила, что президент США Джо Байден проводил свою предвыборную кампанию как человек из народа. Тем не менее его политика подпитывает трудности граждан.

Ранее стало известно, что потребительские цены в Соединенных Штатах значительно ускорили рост в октябре. Статистику об инфляции в США опубликовало информационное агентство «Прайм».