Зарплату инвалидов перестанут учитывать при расчете платежей за соцуслуги

Москва, 11 ноября. Зарплату живущих и работающих в интернатах людей с инвалидностью не будут учитывать при расчете платежей за соцуслуги, что позволит им сохранить больше средств на собственные нужды.

Кабмин утвердил постановление, согласно которому зарплата проживающих и работающих в организациях соцобслуживания людей с инвалидностью при расчете их доходов учитываться не будет, сообщает «Ямал-медиа». Это позволит инвалидам оставлять больше средств для собственных нужд, отмечают в издании.

Ранее для оплаты социальных услуг удерживалось 75% доходов жителей интернатов, с учетом их пенсии, зарплаты и социальных пособий. С просьбой исключить зарплаты работающих в интернатах инвалидов из этого перечня в июне к премьеру Михаилу Мишустину обратились соцработники.

Ранее отделение Пенсионного фонда РФ по Москве и Подмосковью прокомментировало условия начисления социальных выплат в 2021 году. Чтобы получить государственное страховое пособие, человеку требуется соблюсти ряд определенных условий.