Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 05:11
05:05
Происшествия
Суд заставил камчатского бизнесмена демонтировать магазин «Океан»
05:04
Происшествия
Врач за взятки выдавал сертификаты о прививке от COVID-19 в Саратове
05:00
Общество
Эксперт Старостин объяснил, как правильно выбрать питьевую воду для ребенка
04:59
Политика
Пентагон назвал Китай главной проблемой для США
04:40
Политика
Саакашвили не переведут в гражданскую клинику в Грузии по решению ЕСПЧ
04:35
Политика
Экономистка Онвука раскритиковала Байдена за рекордную инфляцию в США
04:27
Происшествия
Женщина бросила маленьких детей в автомобиле дальнобойщика и сбежала в Подмосковье
04:22
Общество
Зарплату инвалидов перестанут учитывать при расчете платежей за соцуслуги
04:20
Технологии
Эксперт Роскачества рассказал об опасности вздутой батареи смартфона
04:12
Экономика
Байден: потребительские цены в США остаются высокими
Все новости

Зарплату инвалидов перестанут учитывать при расчете платежей за соцуслуги
Общество
Зарплату инвалидов перестанут учитывать при расчете платежей за соцуслуги
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 ноября. Зарплату живущих и работающих в интернатах людей с инвалидностью не будут учитывать при расчете платежей за соцуслуги, что позволит им сохранить больше средств на собственные нужды.

Кабмин утвердил постановление, согласно которому зарплата проживающих и работающих в организациях соцобслуживания людей с инвалидностью при расчете их доходов учитываться не будет, сообщает «Ямал-медиа». Это позволит инвалидам оставлять больше средств для собственных нужд, отмечают в издании.

Ранее для оплаты социальных услуг удерживалось 75% доходов жителей интернатов, с учетом их пенсии, зарплаты и социальных пособий. С просьбой исключить зарплаты работающих в интернатах инвалидов из этого перечня в июне к премьеру Михаилу Мишустину обратились соцработники.

Ранее отделение Пенсионного фонда РФ по Москве и Подмосковью прокомментировало условия начисления социальных выплат в 2021 году. Чтобы получить государственное страховое пособие, человеку требуется соблюсти ряд определенных условий.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Зарплату инвалидов перестанут учитывать при расчете платежей за соцуслуги
пособия зарплаты инвалидность
Комментировать