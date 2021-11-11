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Эксперт Роскачества рассказал об опасности вздутой батареи смартфона
Технологии
Эксперт Роскачества рассказал об опасности вздутой батареи смартфона
rskrf.ru  /  пресс-служба Роскачества

Москва, 11 ноября. Выработавшая свой ресурс батарея смартфона является потенциальным источником серьезных проблем, сообщил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Эксперт в беседе с радио Sputnik рассказал, что батареи в телефонах служат по-разному, но все они теряют 20% емкости после первых 300 циклов зарядки-разрядки. Если заряжать телефон ежедневно, его батарея потеряет 20% емкости менее чем за год.

Потерю такого объема потенциала батареи большинство людей не заметит. По мере деградации химического элемента смартфон придется подключать к зарядке все чаще. К моменту, когда батарея почти полностью выработает свой ресурс, возможны неприятные сюрпризы.

Вздутие батареи смартфона может произойти, если ресурс смартфона подходит к концу. Эффект от этого может пойти на экран или на заднюю крышку, что зависит от конструкции самого смартфона,

«Как поведет себя вздутая батарея, предсказать невозможно. Она может просто выйти из строя, а может и взорваться», — подчеркнул Кузменко.

Специально порекомендовал не рисковать. Если емкость батареи серьезно уменьшилась, лучше ее поменять в специализированном сервисе.

Ранее обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский объяснил, как правильно использовать смартфон в холодное время года. Так, нельзя допускать переохлаждения или перегрева батареи.

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роскачество аккумулятор вздутие батареи
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