Эксперт Роскачества рассказал об опасности вздутой батареи смартфона

Москва, 11 ноября. Выработавшая свой ресурс батарея смартфона является потенциальным источником серьезных проблем, сообщил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Эксперт в беседе с радио Sputnik рассказал, что батареи в телефонах служат по-разному, но все они теряют 20% емкости после первых 300 циклов зарядки-разрядки. Если заряжать телефон ежедневно, его батарея потеряет 20% емкости менее чем за год.

Потерю такого объема потенциала батареи большинство людей не заметит. По мере деградации химического элемента смартфон придется подключать к зарядке все чаще. К моменту, когда батарея почти полностью выработает свой ресурс, возможны неприятные сюрпризы.

Вздутие батареи смартфона может произойти, если ресурс смартфона подходит к концу. Эффект от этого может пойти на экран или на заднюю крышку, что зависит от конструкции самого смартфона,

«Как поведет себя вздутая батарея, предсказать невозможно. Она может просто выйти из строя, а может и взорваться», — подчеркнул Кузменко.

Специально порекомендовал не рисковать. Если емкость батареи серьезно уменьшилась, лучше ее поменять в специализированном сервисе.

Ранее обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский объяснил, как правильно использовать смартфон в холодное время года. Так, нельзя допускать переохлаждения или перегрева батареи.