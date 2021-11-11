Варшава, 11 ноября. Уровень потребительских цен в США находится на слишком высоком уровне. Об этом заявил глава Джо Байден.

Байден во время выступления в Мэриленде заявил, что сегодня хотел бы поговорить об одном из самых насущных для жителей страны экономических вопросов. По его словам, речь идет о снижении цен, обеспечении магазинов и возвращении большого числа американцев к работе.

«Сегодняшний экономический доклад показал, что уровень безработицы продолжает падать, но потребительские цены все еще слишком высоки. Мы все еще сталкиваемся с проблемами, мы должны их решать», — подчеркнул Байден.

Глава Белого дома отметил, что в стране наблюдаются самые высокие за десятилетия темпы роста. Также речь идет о наиболее быстром сокращении уровня безработицы с 1950 года. Он отметил, что из-за высоких цен многие жители страны чувствуют неопределенность.

Экономика США сегодня представляет собой огромный финансовый пузырь. Об этом написал сенатор Алексей Пушков.