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Байден: потребительские цены в США остаются высокими
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Байден: потребительские цены в США остаются высокими

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 04:12
Экономика
Байден: потребительские цены в США остаются высокими
Global Look Press  /  Chris Kleponis - Pool via CNP / Keystone Press Agency

Варшава, 11 ноября. Уровень потребительских цен в США находится на слишком высоком уровне. Об этом заявил глава Джо Байден.

Байден во время выступления в Мэриленде заявил, что сегодня хотел бы поговорить об одном из самых насущных для жителей страны экономических вопросов. По его словам, речь идет о снижении цен, обеспечении магазинов и возвращении большого числа американцев к работе.

«Сегодняшний экономический доклад показал, что уровень безработицы продолжает падать, но потребительские цены все еще слишком высоки. Мы все еще сталкиваемся с проблемами, мы должны их решать», — подчеркнул Байден.

Глава Белого дома отметил, что в стране наблюдаются самые высокие за десятилетия темпы роста. Также речь идет о наиболее быстром сокращении уровня безработицы с 1950 года. Он отметил, что из-за высоких цен многие жители страны чувствуют неопределенность.

Экономика США сегодня представляет собой огромный финансовый пузырь. Об этом написал сенатор Алексей Пушков.

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