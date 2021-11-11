Россия вошла в тройку стран с крупнейшими парками бронетехники в мире

Москва, 11 ноября. Парк бронетанковой техники России оказался одним из крупнейших в мире, большая его часть приходится на БТРы, следует из исследования мирового рынка бронетехники аналитической компании Defence IQ.

Наибольшими парками бронетехники в мире располагают Россия, Китай и США, сообщает со ссылкой на исследование ТАСС. Большая часть такой техники приходится на бронетранспортеры (БТР), отмечают в Defence IQ.

Общий объем рынка бронетехники в мире в ближайшее десятилетие составит около 250 млрд долларов. Доминирующим будет азиатский региональный рынок, на который придется 30% от общего объема. Это связано с увеличением финансирования сферы обороны и развитием программ по созданию бронетехники рядом стран азиатского региона.

Ранее в оборонно-промышленному комплексе сообщили, что государственные испытания новейшего российского танка Т-14 на платформе «Армата» должны завершиться в первой половине 2022 года. Одна из особенностей боевой машины заключается в том, что экипаж размещен в бронекапсуле, а башня управляется дистанционно.