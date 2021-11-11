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Байден вновь усомнился в интеллекте американцев
Политика
Байден вновь усомнился в интеллекте американцев
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 11 ноября. Американцы не понимают, как работают цепочки поставок. Об этом повторно заявил президент США Джо Байден.

Во время выступления в Балтиморе глава Белого дома говорил о планируемой двухпартийной инфраструктурной сделке, которая, как ожидается, будет подписана в понедельник, 15 ноября. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Вы много слышите о цепочках поставок в новостях, но, честно говоря, немногие люди имеют четкое представление о том (есть ли у них докторская степень или они не ходили в школу), как работает цепочка поставок», — сказал Байден.

Он объяснил, что упомянутый им процесс — это просто путь, который проходит продукт, чтобы добраться до дома американцев. Президент осознает, почему граждане США не понимают подобных вещей.

Байден вновь усомнился в интеллекте американцев
unsplash.com / Hanson Lu

«До тех пор, пока товары и материалы вовремя попадают туда, куда им нужно, то людям не нужно беспокоиться о цепочках поставок», — резюмировал глава государства.

Ранее республиканский сенатор Линдси Грэм заявил, что Байден является самым некомпетентным главой государства в области внешней политики. В своем недавнем интервью политик раскритиковал американского лидера за его действия в Афганистане.

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