Экономист Казанский дал советы по сохранению рублевых сбережений

Москва, 11 ноября. При рассмотрении рублевых сбережений в условиях высокой инфляции для инвестора главным вопросом становится сочетание сохранности и доходности, заявил экономист Александр Казанский.

Приоритету сохранности отвечают инвестиции в банковские депозиты и облигации, сообщил агентству «Прайм» доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ. Однако реальная процентная ставка по депозитам с учетом инфляции близка к нулю.

Не сильно отличается доходность по облигациям, предупредил специалист. Однако к купонному доходу при благоприятной рыночной конъюнктуре могут добавиться поступления от переоценки ценных бумаг. Открытие индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) добавит к 8-8,5%-ной доходности по облигациям налоговый вычет в 13% от инвестированной суммы, но не больше 400 тыс. рублей в год.

При смещении приоритета в сторону доходности можно перенести акцент на долевые инструменты, считает экономист. До 15%-20% годовых могут принести смешанные фонды облигаций и акций. Но есть и риск обесценения вложенной суммы.

«Инвестиции в недвижимость сейчас имеют весьма неопределенную перспективу доходности в связи с наметившейся тенденцией падения цен — прежде всего, на студии и «однушки», значительная доля которых ранее приобреталась в инвестиционных целях», — омтетил собеседник агентства, уточнив, что осторожность следует проявлять и при инвестициях в золото.

Ранее директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко заявил, что акции российских компаний могут обеспечить защиту накоплений от инфляции. Россиянам стоит рассмотреть перспективу приобретения дивидендных акций отечественных компаний, считает эксперт.