Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 03:41
03:31
Экономика
Экономист Казанский дал советы по сохранению рублевых сбережений
03:24
Политика
Сенатор Грэм: Байден — самый некомпетентный президент во внешней политике
03:21
Общество
Пандемия коронавируса вызвала дефицит товаров для дома в России
03:07
Общество
Читатели Le Figaro упрекнули ЕС в слабости из-за ситуации с мигрантами под Польшей
03:06
Происшествия
Мужчина выбрался из квартиры в многоэтажном доме в Новом Уренгое по простыням
03:00
Общество
Психолог Ксения Аверс объяснила, как работают «марафоны желаний»
02:47
Политика
Зеленский пожаловался на психологическое давление со стороны России
02:38
Общество
МГ «Патриот» провела брифинг, посвященный годовщине завершения конфликта в Карабахе
02:27
Технологии
IT-эксперт Мясоедов объяснил утечки фото пользователей наличием вирусов rogue
02:21
Общество
Отставной полковник Анатолий Штомпель поддержал сотрудников МВД в студии МГ «Патриот»
Все новости

Сенатор Грэм: Байден — самый некомпетентный президент во внешней политике
Политика
Сенатор Грэм: Байден — самый некомпетентный президент во внешней политике
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 11 ноября. Президент США Джо Байден является самым некомпетентным главой государства в области внешней политики. Об этом заявил республиканский сенатор Линдси Грэм.

Политик дал интервью телеканалу Fox News. В беседе с ведущими Биллом Хаммером и Даной Перино он раскритиковал американского лидера за его действия в Афганистане.

«Военные сказали президенту Байдену, что если он выведет все наши силы, если США покинет авиабазу Баграм, то мы не сможем защитить то, что осталось, и это место рухнет. Джо Байден был самым некомпетентным президентом в моей жизни в области внешней политики. Хуже, чем Джимми Картер», — подчеркнул Грэм.

Сенатор Грэм: Байден — самый некомпетентный президент во внешней политике
wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Он добавил, что глава Белого дома не понимает природу войны с терроризмом. Якобы он считает, что Соединенные Штаты могут уйти из этих регионов (Южная Азия — Прим. ред.) и будут в безопасности, но это не так.

Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп, если бы имел возможность, то помог бы стране. Он отметил, что Соединенные Штаты Америки при действующей власти «катятся в ад» и в этом состоянии «их бросают».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Сенатор Грэм: Байден — самый некомпетентный президент во внешней политике
сша байден грэм
Комментировать