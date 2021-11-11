Сенатор Грэм: Байден — самый некомпетентный президент во внешней политике

Вашингтон, 11 ноября. Президент США Джо Байден является самым некомпетентным главой государства в области внешней политики. Об этом заявил республиканский сенатор Линдси Грэм.

Политик дал интервью телеканалу Fox News. В беседе с ведущими Биллом Хаммером и Даной Перино он раскритиковал американского лидера за его действия в Афганистане.

«Военные сказали президенту Байдену, что если он выведет все наши силы, если США покинет авиабазу Баграм, то мы не сможем защитить то, что осталось, и это место рухнет. Джо Байден был самым некомпетентным президентом в моей жизни в области внешней политики. Хуже, чем Джимми Картер», — подчеркнул Грэм.

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Он добавил, что глава Белого дома не понимает природу войны с терроризмом. Якобы он считает, что Соединенные Штаты могут уйти из этих регионов (Южная Азия — Прим. ред.) и будут в безопасности, но это не так.

Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп, если бы имел возможность, то помог бы стране. Он отметил, что Соединенные Штаты Америки при действующей власти «катятся в ад» и в этом состоянии «их бросают».