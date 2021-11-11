Пандемия коронавируса вызвала дефицит товаров для дома в России

Москва, 11 ноября. Пандемия коронавируса привела к нарушению поставок и закрытию ряда маленьких магазинов, из-за чего возник дефицит корзин для белья, штор, скатерти, мебели и некоторой техники.

Директор по товарным закупкам сети «Леруа Мерлен» Михаил Никифоров рассказал о проблемах с импортом из-за нехватки морского транспорта и контейнеров. Об этом он рассказал РИА Недвижимость.

«Решаем проблему заменой на локальных поставщиков или альтернативными импортными товарами, которые доступны. Глобальная цель — локализация, которая позволит минимизировать влияние каких-либо внешних факторов», — заявил он.

По словам дизайнера интерьера Алены Власовой, недавно практически пропали из продажи товары европейского производства. Он отметил, что сейчас крайне сложно купить красивые бюджетные карнизы для штор.

Ранее шведская компания IKEA сообщила, что не будет повышать цены на товары в России, чтобы компенсировать убытки из-за логистических трудностей. Российский филиал может позволить себе сохранить прежние цены для русских покупателей.