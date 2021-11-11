Читатели Le Figaro упрекнули ЕС в слабости из-за ситуации с мигрантами под Польшей

Париж, 11 ноября. Французское издание Le Figaro обвинило президента Белоруссии Александра Лукашенко в провокациях. Якобы он через иммигрантов пытается оказывать давление на Европу, но читатели не согласились с мнением автора.

В материале говорится, что белорусский лидер доставляет беженцев в Минск самолетом, после чего их отправляют к границам с Польшей. Жители Франции, читающие Le Figaro, усомнились в правдивости слов журналистки Анны Рован.

«Мы видим европейскую слабость во всей красе. ЕС будет по-прежнему гнобить поляков вместо того, чтобы протянуть им руку. Как можно удивляться тому, что страны Восточной Европы начинают удаляться от нас?» — отметил Jiloup.

Miroslav предложил представить реакцию западных СМИ, если бы Белоруссия закрыла бы границы от мигрантов колючей проволокой. Его бы обвинили в диктаторстве. При этом в ситуации с мигрантами виноват Запад, ему же и придется нести ответственность.

«Нам остается только принести извинения белорусам», — заявил Zorro31.

LeRenardRouge считает правительство Польши сильным. Если бы речь шла о Франции, то все беженцы уже были бы на ее территории.

Ранее глава польского Минобороны Мариуш Блащак заявил в эфире радио, что эта ночь была неспокойная из-за задержаний. Он уточнил, что граждане совершили много попыток прорыва границы, но всех проникших поймали.