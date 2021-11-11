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Мужчина выбрался из квартиры в многоэтажном доме в Новом Уренгое по простыням
Происшествия
Мужчина выбрался из квартиры в многоэтажном доме в Новом Уренгое по простыням
Невские Новости  /  Евгения Сычева

Новый Уренгой, 11 ноября. Жители Нового Уренгоя стали свидетелями того, как мужчина спускался из квартиры по простыням. «Человек-паук» выбрался таким методом из окна на третьем этаже дома по улице Юбилейна.

Мужчина благополучно спустился на землю и пошел по своим делам. Видеозапись инцидента попала в социальные сети. По предварительной информации, этот инцидент произошел утром в среду, 11 ноября. Соответствующий материал опубликовало издание «Ямал-Медиа».

Сотрудники правоохранительных органов не стали комментировать этот инцидент. Полицейские сообщили только, что заявлений о незаконном проникновении в квартиру в городской ОМВД не поступало. В комментариях под записью пользователи предположили, что мужчина пошел на такой смелый поступок из-за проблемы с замком. Также звучала версия, в которой жителя Нового Уренгоя дома заперла жена.

Жительница Петербурга недавно скончалась, когда пыталась также спуститься с девятиэтажного здания по простыням. В результате женщина сорвалась. Пойти на этот поступок ее вынудил муж, который запер петербурженку дома.

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