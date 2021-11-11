Зеленский пожаловался на психологическое давление со стороны России

Киев, 11 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о психологическом давлении из-за перемещения российских войск вдоль границ и якобы увеличения их концентрации.

Однако, по словам Зеленского, Украина готова дать отпор любой внешней силе. Западные партнеры проинформировали Киев об активном перемещении российских военных на границе с Украиной. Об этом Зеленский написал в Telegram-канале.

«Надеюсь, теперь весь мир видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тыс. военных на нашей границе <...> Психологическое давление со стороны России на нас давно не действует. Наши спецслужбы, наша разведка владеют полной информацией. Наша армия готова дать отпор любому, когда-либо и где угодно», — отметил президент Украины.

Ранее Пентагон призвал Россию объяснить «движения войск у границ Украины». Американское ведомство обеспокоено «перемещениями» российских военнослужащих, поэтому Москва должна «прояснить свои намерения».