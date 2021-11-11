Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 03:41
03:31
Экономика
Экономист Казанский дал советы по сохранению рублевых сбережений
03:24
Политика
Сенатор Грэм: Байден — самый некомпетентный президент во внешней политике
03:21
Общество
Пандемия коронавируса вызвала дефицит товаров для дома в России
03:07
Общество
Читатели Le Figaro упрекнули ЕС в слабости из-за ситуации с мигрантами под Польшей
03:06
Происшествия
Мужчина выбрался из квартиры в многоэтажном доме в Новом Уренгое по простыням
03:00
Общество
Психолог Ксения Аверс объяснила, как работают «марафоны желаний»
02:47
Политика
Зеленский пожаловался на психологическое давление со стороны России
02:38
Общество
МГ «Патриот» провела брифинг, посвященный годовщине завершения конфликта в Карабахе
02:27
Технологии
IT-эксперт Мясоедов объяснил утечки фото пользователей наличием вирусов rogue
02:21
Общество
Отставной полковник Анатолий Штомпель поддержал сотрудников МВД в студии МГ «Патриот»
Все новости

Зеленский пожаловался на психологическое давление со стороны России
Политика
Зеленский пожаловался на психологическое давление со стороны России
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Киев, 11 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о психологическом давлении из-за перемещения российских войск вдоль границ и якобы увеличения их концентрации.

Однако, по словам Зеленского, Украина готова дать отпор любой внешней силе. Западные партнеры проинформировали Киев об активном перемещении российских военных на границе с Украиной. Об этом Зеленский написал в Telegram-канале.

«Надеюсь, теперь весь мир видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тыс. военных на нашей границе <...> Психологическое давление со стороны России на нас давно не действует. Наши спецслужбы, наша разведка владеют полной информацией. Наша армия готова дать отпор любому, когда-либо и где угодно», — отметил президент Украины.

Ранее Пентагон призвал Россию объяснить «движения войск у границ Украины». Американское ведомство обеспокоено «перемещениями» российских военнослужащих, поэтому Москва должна «прояснить свои намерения».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Зеленский пожаловался на психологическое давление со стороны России
зеленский военные границы
Комментировать