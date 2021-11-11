МГ «Патриот» провела брифинг, посвященный годовщине завершения конфликта в Карабахе

Санкт-Петербург, 11 ноября. Медиагруппа «Патриот» провела пресс-конференцию, в которой спикеры обсудили завершение вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе и перспективы развития региона.

Специалист по Южному Кавказу и Ближнему Востоку Тофик Аббасов напомнил, что Баку считает Москву беспристрастным посредником в диалоге Азербайджана и Армении. Он отметил, что несмотря на работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, существуют некие силы, заинтересованные в эскалации конфликта в регионе.

«Нам это не нужно, вы можете объективно посмотреть на ситуацию, когда победитель не проявляет высокомерия. Да, мы им говорим, чтобы они перестали испытывать наше терпение. Да, сейчас есть предметы, чтобы обсуждать вместе», — добавил Аббасов.

По его словам, влияние Турции на Азербайджан после войны не увеличилось и не уменьшилось. Анкара остается для Баку братской стороной. Точно такие же отношения складываются и с Москвой.

«Россия имеет функцию главного модератора. Мы верим российской стороне как беспристрастному посреднику, и она эту роль выполняет на уровне», — отметил политолог.

Азербайджан заинтересован в том, чтобы не было новых поводов для эскалации конфликта в Карабахе. Россия в этом направлении четко выполняет свою функцию, теперь дело остается за Арменией, резюмировал Тофик Аббасов.

Фото из личного архива Тофига Аббасова /

Сотрудник Российско-Армянского университета Антон Евстратов заявил, что армяне повторно выбрали Никола Пашиняна премьер-министром из-за слабой позиции оппонентов. Никто из них не предлагал значительных и конкретных решений по поводу возврата Карабаха.

«Это были выборы между плохими и очень плохими властями», — отметил Евстратов.

Также эксперт обсудил вопрос разблокировки транспортных путей. По его мнению, он имеет две стороны. Одной придерживаются Москва и Ереван, а другой — Баку и Анкара.

«Азербайджан и Турция требуют коридор через Сюник конкретно, а коридор предполагает контроль в некоторой части территории Армении со стороны Азербайджана и Турции. На это Армения идти не может, это сдача территории, это сдача национальных интересов», — разъяснил аналитик.

По его словам, в данном вопросе Россия поддерживает Армению. Также на стороне Еревана выступает и Тегеран. Дело в том, что Иран может оказаться отрезанным от евразийского пространства, если в регионе появится коридор под контролем тюркских государств.