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IT-эксперт Мясоедов объяснил утечки фото пользователей наличием вирусов rogue
Технологии
IT-эксперт Мясоедов объяснил утечки фото пользователей наличием вирусов rogue
pexels.com  /  cottonbro

Москва, 11 ноября. Зачастую пользователи предпочитают хранить личные фотографии в памяти смартфона, считая такой способ самым безопасным. Однако если устройство имеет выход в Сеть, для его защиты необходимо использовать дополнительные меры, сообщил IT-эксперт Павел Мясоедов.

По его словам, локальное размещение файлов лишь немного уменьшает риск того, что данные с устройства попадут в руки злоумышленников. Он напомнил про многочисленные случаи, когда личные фото знаменитостей становились достоянием общественности. По словам Мясоедова, причиной подобных утечек являются бреши в защите, вызванные вирусами категории rogue, относящихся к троянам, передает «Прайм».

«Такой вирус может жить в телефоне месяцами и практически ничем себя не выдавать, кроме более быстрой разрядки батареи или перегрева. Но защититься всегда можно с помощью антивируса, установленного на телефон», — сообщил специалист по кибербезопасности.

Чтобы максимально обезопасить гаджет, Мясоедов порекомендовал использовать специальные программы, защищающие мидиа-контент, а также антивирусы. Преодолеть такой защитный барьер злоумышленникам будет крайне сложно, поскольку все содержимое смартфона будет зашифровано, заключил IT-специалист.

Однако еще одной причиной утечки персональных данных пользователей, от которой никто не застрахован, являются сбои в работе сервисов. Так, недавно Instagram, WhatsApp, Facebook перестали работать на несколько часов, из-за чего личные сведения юзеров просочились в Сеть.

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