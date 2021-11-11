Отставной полковник Анатолий Штомпель поддержал сотрудников МВД в студии МГ «Патриот»

Санкт-Петербург, 11 ноября. В честь Дня сотрудника МВД студию медиацентра «Патриот» посетил заместитель председателя межрегионального профсоюза сотрудников органов внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Анатолий Штомпель.

Полковник полиции в отставке заявил, что служить в полиции непросто. Он также прокомментировал трагедию с погибшим при проведении спецоперации в Санкт-Петербурге спецназовцем Евгением Захаровым, у которого остались жена и трое детей.

«Это страшно, когда наши сотрудники погибают в таких ситуациях... К сожалению, такие случаи есть, и нужно делать все, чтобы избегать подобного. Также важно, чтобы преступники были наказаны», — заявил Штомпель.

Говоря о соцзащите для правоохранителей, спикер отметил, что в России это актуальный вопрос. Сотрудники, по словам Штомпеля, не всегда бывают защищены.

«У нас бывает, что сотрудника необоснованно уволили. Также есть случаи, когда стражи порядка перерабатывают. Тогда тут стоит вопрос оплаты труда. Здесь не всегда оценивается работа по достоинству, плюс есть инфляция», — подчеркнул полковник полиции в отставке.

На сегодняшний день зарплата полицейского в Санкт-Петербурге составляет 40-60 тыс. рублей. При этом на крупных агрегаторах вакансий насчитывается 540 открытых предложений для жителей города на Неве. По словам Штомпеля, такого уровня заработной платы недостаточно, особенно учитывая инфляцию и прошедшую недавно реформу, которая существенно сократила численность личного состава.

«Посокращали, а работы меньше-то не стало, приходится работать личному составу сотрудников за счет своих сил и своих внутренних резервов, приходится друг друга подменять. Работа крайне нервная, стресс, это, естественно, отражается на здоровье, и поэтому, конечно, труд должен оплачиваться достойно», — пояснил полковник полиции в отставке.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Отставной полковник напомнил, что спальные районы Петербурга активно застраиваются, существенно растет население города. При этом численность сотрудников правоохранительных органов не увеличивается, что снова говорит о необходимости соответствующего уровня оплаты труда представителей этой непростой профессии. Спикер особо подчеркнул остроту кадрового вопроса в полиции.

«Сотрудники — это вопрос острый и больной. Комплекс территориальных подразделений, участковых, дежурные части — это люди, которые посредственно ведут борьбу с преступностью ежедневно», — добавил Анатолий Штомпель.

Он подчеркнул, что в системе российских правоохранительных органов профсоюз создан, однако на данном этапе МВД РФ только в самом начале трудного пути. По словам полковника полиции, руководитель любого коллектива не всегда может воспринимать объективно существование и действие профсоюза, тем не менее, в этом направлении надо работать в едином ключе.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Профсоюз полиции, я считаю, нужен. Вот в Европе сильные политические профсоюзы, и руководство с ними считается, это правильно», — заявил Анатолий Штомпель.

Наиболее частыми вопросами, с которыми полицейские обращаются в профсоюз, по мнению спикера, являются консультации при увольнении и некорректное поведение руководства по отношению к подчиненным. Полковник МВД в отставке отметил, что в 90-е частым явлением были задержки зарплаты. Теперь, когда оплату труда стражам порядка не задерживают и есть стабильное финансовое обеспечение, следует подумать об увеличении жалованья ввиду инфляции.