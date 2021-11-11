Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 03:41
03:31
Экономика
Экономист Казанский дал советы по сохранению рублевых сбережений
03:24
Политика
Сенатор Грэм: Байден — самый некомпетентный президент во внешней политике
03:21
Общество
Пандемия коронавируса вызвала дефицит товаров для дома в России
03:07
Общество
Читатели Le Figaro упрекнули ЕС в слабости из-за ситуации с мигрантами под Польшей
03:06
Происшествия
Мужчина выбрался из квартиры в многоэтажном доме в Новом Уренгое по простыням
03:00
Общество
Психолог Ксения Аверс объяснила, как работают «марафоны желаний»
02:47
Политика
Зеленский пожаловался на психологическое давление со стороны России
02:38
Общество
МГ «Патриот» провела брифинг, посвященный годовщине завершения конфликта в Карабахе
02:27
Технологии
IT-эксперт Мясоедов объяснил утечки фото пользователей наличием вирусов rogue
02:21
Общество
Отставной полковник Анатолий Штомпель поддержал сотрудников МВД в студии МГ «Патриот»
Все новости

Отставной полковник Анатолий Штомпель поддержал сотрудников МВД в студии МГ «Патриот»
Общество
Отставной полковник Анатолий Штомпель поддержал сотрудников МВД в студии МГ «Патриот»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 11 ноября. В честь Дня сотрудника МВД студию медиацентра «Патриот» посетил заместитель председателя межрегионального профсоюза сотрудников органов внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Анатолий Штомпель.

Полковник полиции в отставке заявил, что служить в полиции непросто. Он также прокомментировал трагедию с погибшим при проведении спецоперации в Санкт-Петербурге спецназовцем Евгением Захаровым, у которого остались жена и трое детей.

«Это страшно, когда наши сотрудники погибают в таких ситуациях... К сожалению, такие случаи есть, и нужно делать все, чтобы избегать подобного. Также важно, чтобы преступники были наказаны», — заявил Штомпель.

Говоря о соцзащите для правоохранителей, спикер отметил, что в России это актуальный вопрос. Сотрудники, по словам Штомпеля, не всегда бывают защищены.

«У нас бывает, что сотрудника необоснованно уволили. Также есть случаи, когда стражи порядка перерабатывают. Тогда тут стоит вопрос оплаты труда. Здесь не всегда оценивается работа по достоинству, плюс есть инфляция», — подчеркнул полковник полиции в отставке.

На сегодняшний день зарплата полицейского в Санкт-Петербурге составляет 40-60 тыс. рублей. При этом на крупных агрегаторах вакансий насчитывается 540 открытых предложений для жителей города на Неве. По словам Штомпеля, такого уровня заработной платы недостаточно, особенно учитывая инфляцию и прошедшую недавно реформу, которая существенно сократила численность личного состава.

«Посокращали, а работы меньше-то не стало, приходится работать личному составу сотрудников за счет своих сил и своих внутренних резервов, приходится друг друга подменять. Работа крайне нервная, стресс, это, естественно, отражается на здоровье, и поэтому, конечно, труд должен оплачиваться достойно», — пояснил полковник полиции в отставке.

Отставной полковник Анатолий Штомпель поддержал сотрудников МВД в студии МГ «Патриот»
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Отставной полковник напомнил, что спальные районы Петербурга активно застраиваются, существенно растет население города. При этом численность сотрудников правоохранительных органов не увеличивается, что снова говорит о необходимости соответствующего уровня оплаты труда представителей этой непростой профессии. Спикер особо подчеркнул остроту кадрового вопроса в полиции.

«Сотрудники — это вопрос острый и больной. Комплекс территориальных подразделений, участковых, дежурные части — это люди, которые посредственно ведут борьбу с преступностью ежедневно», — добавил Анатолий Штомпель.

Он подчеркнул, что в системе российских правоохранительных органов профсоюз создан, однако на данном этапе МВД РФ только в самом начале трудного пути. По словам полковника полиции, руководитель любого коллектива не всегда может воспринимать объективно существование и действие профсоюза, тем не менее, в этом направлении надо работать в едином ключе.

Отставной полковник Анатолий Штомпель поддержал сотрудников МВД в студии МГ «Патриот»
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Профсоюз полиции, я считаю, нужен. Вот в Европе сильные политические профсоюзы, и руководство с ними считается, это правильно», — заявил Анатолий Штомпель.

Наиболее частыми вопросами, с которыми полицейские обращаются в профсоюз, по мнению спикера, являются консультации при увольнении и некорректное поведение руководства по отношению к подчиненным. Полковник МВД в отставке отметил, что в 90-е частым явлением были задержки зарплаты. Теперь, когда оплату труда стражам порядка не задерживают и есть стабильное финансовое обеспечение, следует подумать об увеличении жалованья ввиду инфляции.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Отставной полковник Анатолий Штомпель поддержал сотрудников МВД в студии МГ «Патриот»
мвд день полиции анатолий штомпель
Комментировать