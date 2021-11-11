Берлин, 11 ноября. Немецкий журналист Штефан Корнелиус призвал правительство ФРГ заморозить «Северный поток — 2», чтобы избавиться от зависимости от РФ. Однако читатели издания Süddeutsche Zeitung с ним не согласились,

Эксперт назвал запуск газопровода важнейшим политическим решением для Берлина. Жители Германии в комментариях выступили в защиту России.

«Десятилетиями Россия своевременно поставляла газ в Германию, выполняя договоры вопреки всем политическим пертурбациям. «Северный поток — 2» — гениальный проект для остро необходимой энергетической безопасности, экологичный, рассчитанный на многие годы», — отметил muenchnerkindl.

Он добавил, что в этом сотрудничестве Москвы и Берлина отсутствуют посредники. Однако газопровод постоянно атакуют те, кто не хочет сближения Германии и России.

«В течение многих десятилетий Россия очень недорого и абсолютно надежно поставляла нам газ. И хотя Германия постоянно конфликтовала с Россией, та никогда не пользовалась этим, чтобы перекрыть кран». — подчеркнул Karl Ranseier.

По его мнению, эта ситуация, конечно, не нравится США и прочим странам, которые были за холодную войну. Вашингтон хотел бы продавать европе свой газ, который добывается вредным для окружающей среды способом.

Ранее израильский политолог Яков Кедми заявил, что основная цель Украины в работе комиссии по сертификации «Северного потока — 2» заключается в попытке сорвать запуск газопровода.