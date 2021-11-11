Москва, 11 ноября. На Украине могут ввести закон об коллаборационизме, который предусматривает ответственность для жителей ЛДНР в случае, если регион вернется под контроль Киева. Эту новость не оценили читатели ИноСМИ.

Автор издания «Високий Замок» предположил, что именно подразумевает законопроект, который сейчас удерживается президентом Украины Владимиром Зеленским. Журналист Виталий Гайдукевич считает, что если Донбасс будет вновь контролироваться Киевом, то там будет установлена переходная администрация, а жители ЛДНР начнут нести ответственность за получение российских паспортов и участие в выборах. Читатели ИноСМИ раскритиковали статью.

«Хотелки бандеровцев никого не волнуют», — написал Сталинист.

Пользователь dmb727 иронично назвал Украину «зачищальщиками». Он считает, что в случае с этим законом она делит шкуру неубитого медведя.

«Для начала вернуть законно избранного и незаконно отстраненного от власти президента Януковича. Всех, участвовавших в гос. перевороте судить по статье "измена родине"», — подчеркнул Владимир Владимирович.

Читатель Ольхон поинтересовался, когда Донбасс успел вернуться к Украине. По его мнению, ЛДНР и Крым навсегда откололись от Киева.

Ранее российский полпред Борис Грызлов заявил, что Киев на переговорах по Донбассу «валяет дурака», не желая обсуждать вопросы урегулирования конфликта. По его мнению, на заседании контактной группы представители Украины продолжали искать способы пересмотра минских соглашений.