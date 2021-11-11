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Читатели Der Spiegel поддержали Россию в ситуации с признанием ЛГБТ-группы иноагентом
Общество
Читатели Der Spiegel поддержали Россию в ситуации с признанием ЛГБТ-группы иноагентом
wikipedia.org  /  Ludovic Bertron

Берлин, 11 ноября. Правительство РФ объявило движение «Российская ЛГБТ-сеть»1 (организация включена в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) иноагентом. Читатели издания Der Spiegel согласились с этим решением.

Формирование осуществляет деятельность с 2006 года по всей России. Оно выступает в поддержку прав геев, лесбиянок, трансгендеров и бисексуалов. Жители Германии оставили свои комментарии под новостью немецкой газеты.

«В этом отношении Россию нельзя сравнивать с Западом. Там большинство людей все еще отрицательно относятся к ЛГБТ. А ведь совсем недавно и у нас было то же самое. До 11 июня 1994 года в Германии за это наказывали. Но в данном случае речь идет скорее о финансировании группы», — отметил MrSpock.

Один из читателей упрекнул издание в дезинформации. По его мнению, автору стоило бы упомянуть, что включение организаций в реестр происходит в случае, если они финансируются из-за рубежа.

«Я жил и работал в разных исламских странах, а также в России. Конечно, в любом обществе есть определенная доля гомосексуальных мужчин и женщин, около 3-5%. Это определяет их приватный стиль жизни. К сожалению, многие геи ведут себя провокационно, и отсюда происходят конфликты с согражданами и властями», — резюмировал kuzaPgBgHhJNNx3bmzdL3Q.

Ранее общественный деятель Александр Малькевич в разговоре с ФАН объяснил решение Минюста России в отношении организации «Российская ЛГБТ-сеть».

1 организация признана иностранным агентом

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германия лгбт иноагенты
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