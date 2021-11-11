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Российские госкомпании поставили шестилетний рекорд по закупкам у субъектов МСП

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 01:34
Экономика
Российские госкомпании поставили шестилетний рекорд по закупкам у субъектов МСП
pixabay.com

Москва, 11 ноября. Государственные компании за девять месяцев 2021 года поставили рекорд по закупкам у малых и средних предприятий.

«Известия» со ссылкой на АО «Корпорация МСП» сообщает, что госкомпании за данный период заключили более 455 тысячи договоров. Речь идет о закупках общей стоимостью свыше девяти миллиардов рублей.

Всего на малый средний бизнес пришелся каждый рубль. По статистике организаций, итоговая сумма для небольших предприятий составила 2,8 триллиона. Это стало рекордным с 2015 года.

Самые высокие темпы прироста продемонстрировал бизнес Ненецкого АО, Амурской и Рязанской областей. Немного увеличилась и конкуренция в данной отрасли. Так, на каждую закупку в среднем подавались более двух заявок. Такая динамика постепенно восстанавливает бизнес от последствий пандемии.

Ранее сообщалось, что российские власти засекретят госзакупки для силовых ведомств. Режим секретности будет введен с 1 января 2022 года.

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