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Юрист Миронов: копию паспорта не могут требовать в магазине и салоне связи
Общество
Юрист Миронов: копию паспорта не могут требовать в магазине и салоне связи
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 11 ноября. Никто не вправе требовать от россиян предоставить копию паспорта, заявил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Юрист отметил, что гражданин вправе предоставлять копию паспорта, но не обязан этого делать. Однако реальная жизнь многогранна, а в некоторых случаях обладателю паспорта выгоднее не требовать соблюдения закона, рассказал агентству «Прайм» Миронов.

По словам адвоката, нет особого смысла скрывать паспорт от сотрудников Росреестра, налоговых органов и Пенсионного фонда. Эти структуры и так обладают данными о человеке, а копия документа может ускорить обработку данных. Также предоставление копии паспорта было бы логичным в случае с банками и коммунальными службами, считает адвокат.

«Однако во многих случаях предоставлять копию паспорта не следует — например, в магазине при покупке, а также и при возврате товара, однако, сам паспорт при этом, предъявить придется, как и в случае обращения в салон связи», — уточнил собеседник агентства.

Ранее основатель и генеральный директор IT-компании Vivaldi Technologies Йон фон Течнер назвал два основных признака, по которым можно определить утечку персональных данных. В первую очередь специалист рекомендовал обратить внимание на рекламу, появляющуюся в Сети.

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безопасность персональные данные паспорт
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