Пушков ответил на слова Пентагона о принципе действовать «как посчитает нужным»

Москва, 11 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков упрекнул Пентагон в приверженности принципу действовать «как посчитает нужным».

По словам Пушкова, Россия рассчитывала на здравый смысл «партнеров». Москва действует в Арктике, на Дальнем Востоке и создании гиперзвукового оружия, как считает нужным. Об этом он написал в Telegram-канале.

«И везде, где мы действуем, как считаем нужным, есть зримые результаты. При этом мы долго рассчитывали на некое "потепление", на здравый смысл "партнеров", выражали готовность к диалогу с США и НАТО. Результаты более чем скромные. Выходит, надо чаще действовать, как мы сами считаем нужным. Не безоглядно, но настойчиво и последовательно», — написал сенатор.

Ранее Пентагон заявил, что будет проводить операции в Черном море на свое усмотрение. Таким образом представитель Пентагона Джон Кирби ответил на заявления Москвы о создании США и НАТО группировки в Черном море.