Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 02:10
02:00
Общество
Читатели ИноСМИ предложили судить за измену участников госпереворота на Украине
02:00
Общество
Политик Клинцевич указал на признаки информационной войны Запада против России
01:47
Общество
Читатели Der Spiegel поддержали Россию в ситуации с признанием ЛГБТ-группы иноагентом
01:34
Экономика
Российские госкомпании поставили шестилетний рекорд по закупкам у субъектов МСП
01:32
Общество
Юрист Миронов: копию паспорта не могут требовать в магазине и салоне связи
01:30
Политика
Пушков ответил на слова Пентагона о принципе действовать «как посчитает нужным»
01:25
Общество
Психолог Соболев посоветовал найти новую работу во избежание страха увольнения со старой
01:09
Общество
«ТравлиNet»: подростки и молодежь активнее всего проявляют агрессию в Сети
01:01
Экономика
Количество аварий на энергообъектах в России выросло
00:54
Политика
Bloomberg: ЕС готовит санкции против «Аэрофлота» из-за Белоруссии
Все новости

Пушков ответил на слова Пентагона о принципе действовать «как посчитает нужным»
Политика
Пушков ответил на слова Пентагона о принципе действовать «как посчитает нужным»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков упрекнул Пентагон в приверженности принципу действовать «как посчитает нужным».

По словам Пушкова, Россия рассчитывала на здравый смысл «партнеров». Москва действует в Арктике, на Дальнем Востоке и создании гиперзвукового оружия, как считает нужным. Об этом он написал в Telegram-канале.

«И везде, где мы действуем, как считаем нужным, есть зримые результаты. При этом мы долго рассчитывали на некое "потепление", на здравый смысл "партнеров", выражали готовность к диалогу с США и НАТО. Результаты более чем скромные. Выходит, надо чаще действовать, как мы сами считаем нужным. Не безоглядно, но настойчиво и последовательно», — написал сенатор.

Ранее Пентагон заявил, что будет проводить операции в Черном море на свое усмотрение. Таким образом представитель Пентагона Джон Кирби ответил на заявления Москвы о создании США и НАТО группировки в Черном море.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пушков ответил на слова Пентагона о принципе действовать «как посчитает нужным»
пентагон пушков оружие
Комментировать