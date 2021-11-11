Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 02:10
02:00
Общество
Читатели ИноСМИ предложили судить за измену участников госпереворота на Украине
02:00
Общество
Политик Клинцевич указал на признаки информационной войны Запада против России
01:47
Общество
Читатели Der Spiegel поддержали Россию в ситуации с признанием ЛГБТ-группы иноагентом
01:34
Экономика
Российские госкомпании поставили шестилетний рекорд по закупкам у субъектов МСП
01:32
Общество
Юрист Миронов: копию паспорта не могут требовать в магазине и салоне связи
01:30
Политика
Пушков ответил на слова Пентагона о принципе действовать «как посчитает нужным»
01:25
Общество
Психолог Соболев посоветовал найти новую работу во избежание страха увольнения со старой
01:09
Общество
«ТравлиNet»: подростки и молодежь активнее всего проявляют агрессию в Сети
01:01
Экономика
Количество аварий на энергообъектах в России выросло
00:54
Политика
Bloomberg: ЕС готовит санкции против «Аэрофлота» из-за Белоруссии
Все новости

Психолог Соболев посоветовал найти новую работу во избежание страха увольнения со старой
Общество
Психолог Соболев посоветовал найти новую работу во избежание страха увольнения со старой
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 ноября. Человек остается на нелюбимой работе из-за страха не состояться на новом месте и не заработать столько же денег. Плюс ко всему он боится потерять стабильность.

Психолог, семейный и личностный эксперт Дмитрий Соболев дал несколько советов для тех, кто боится уйти с нелюбимой работы. Об этом сообщает «Крестьянская жизнь».

«Когда человек воспринимает себя как птицу низкого полета, он кормит себя необъективными убеждениями: «Я работаю и получаю зарплату на своем уровне. А любимая работа – это роскошь, такого не бывает. Зачем гнаться за недостижимым?», <...> и ещё массой убеждений, которые, как кость в горле, не дают вздохнуть и двинуться вперед. Человеку до жути не нравится его работа, но он продолжает себя убеждать, что лучшая доля ему не светит, и остается на старом месте», — сказал эксперт.

В этом случае необходимо понять, хочется ли человеку большего. Необходимо смотреть на людей, у которых получается, и задавать себе вопросы. Можно оставаться на прежнем месте работы, но искать новое, более высокооплачиваемое место работы.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что 45% россиянок недовольны зарплатой избранников. А вот мужчин, которые были недовольны доходом свои жен, всего треть.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Психолог Соболев посоветовал найти новую работу во избежание страха увольнения со старой
работа увольнение трудоустройство
Комментировать