Психолог Соболев посоветовал найти новую работу во избежание страха увольнения со старой

Москва, 11 ноября. Человек остается на нелюбимой работе из-за страха не состояться на новом месте и не заработать столько же денег. Плюс ко всему он боится потерять стабильность.

Психолог, семейный и личностный эксперт Дмитрий Соболев дал несколько советов для тех, кто боится уйти с нелюбимой работы. Об этом сообщает «Крестьянская жизнь».

«Когда человек воспринимает себя как птицу низкого полета, он кормит себя необъективными убеждениями: «Я работаю и получаю зарплату на своем уровне. А любимая работа – это роскошь, такого не бывает. Зачем гнаться за недостижимым?», <...> и ещё массой убеждений, которые, как кость в горле, не дают вздохнуть и двинуться вперед. Человеку до жути не нравится его работа, но он продолжает себя убеждать, что лучшая доля ему не светит, и остается на старом месте», — сказал эксперт.

В этом случае необходимо понять, хочется ли человеку большего. Необходимо смотреть на людей, у которых получается, и задавать себе вопросы. Можно оставаться на прежнем месте работы, но искать новое, более высокооплачиваемое место работы.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что 45% россиянок недовольны зарплатой избранников. А вот мужчин, которые были недовольны доходом свои жен, всего треть.