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«ТравлиNet»: подростки и молодежь активнее всего проявляют агрессию в Сети

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 01:09
Общество
«ТравлиNet»: подростки и молодежь активнее всего проявляют агрессию в Сети
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Москва, 11 ноября. Травля в интернете стала серьезной проблемой для многих пользователей социальных сетей. Что побуждает людей к агрессивному поведению и как противостоять кибербуллингу, рассказали специалисты «ТравлиNet».

Труднее всего перенести оскорбления в Сети детям и подросткам из-за отсутствия жизненного опыта. Согласно статистике, чаще всего буллингу подвержены дети от 11 до 13 лет, однако пострадать от травли может кто угодно. Как сообщили специалисты «ТравлиNet», наиболее агрессивными группами людей являются подростки и молодежь. При этом, по словам психолога Ольги Бочковой, причиной подобного поведения нередко является негативный опыт общения, передают «Известия».

«Более склонны становиться инициаторами травли дети, в чьих семьях сложился авторитарный, контролирующий стиль воспитания или, наоборот, привыкшие к попустительству, когда родители не уделяют должного внимания поведению ребенка», — объяснила психолог.

Главным ключом к борьбе с травлей является спокойствие. Также не стоит забывать, что агрессора всегда можно заблокировать, либо подать на него жалобу администрации сайта. А в качестве профилактики специалисты порекомендовали менять пароли для защиты от взлома и фильтровать публикуемую в Сети информацию.

Еще одной причиной агрессивного поведения среди подростков может быть желание выделиться и показать свою индивидуальность. Как считает психолог Защиринская, буллинг является закономерным явлением индивидуализма.

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