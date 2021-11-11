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Количество аварий на энергообъектах в России выросло

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 01:01
Экономика
Количество аварий на энергообъектах в России выросло
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Москва, 11 ноября. Аварии на территории энергообъектов стали чаще происходить в России. Об этом сказано в протоколе совещания у замглавы Минэнерго Евгения Грабчака от 18 октября.

Лишь в течение недели с 11 по 18 октября число аварий на энергообъектах увеличилось на 6%, до 103. Из этого числа на объектах электроэнергетики произошло 90 инцидентов, в газовой промышленности — пять, в нефтяной — один. Соответствующей информацией поделилось издание «Известия».

В Минэнерго заявили, что основной причиной этих аварий является человеческий фактор. При этом предприниматели сообщили, что на ситуацию могли оказать влияние повышенные нагрузки на сеть и погодные условия. Специалисты не исключают, что в течение зимнего периода количество происшествий может увеличиться.

Нефтезавод недавно загорелся в Уфе. Происшествие произошло из-за разгерметизации трубопровода. Пожар произошел 10 ноября.

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