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Политика
Bloomberg: ЕС готовит санкции против «Аэрофлота» из-за Белоруссии
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Bloomberg: ЕС готовит санкции против «Аэрофлота» из-за Белоруссии
Политика
Bloomberg: ЕС готовит санкции против «Аэрофлота» из-за Белоруссии
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Брюссель, 11 ноября. Власти ЕС обсуждают вопрос введения санкций против «Аэрофлота» в рамках нового санкционного пакета против Белоруссии, связанного с миграционным кризисом, информирует Bloomberg.

Агентство со ссылкой на европейского чиновника сообщает, что целью новых санкций станут лица и компании, которые причастны к доставке мигрантов к границам ЕС через Белоруссию. Кроме «Аэрофлота» в перечень вошла авикомпания Turkish Airlines.

Новые санкции могут быть объявлены совместно с США и Великобританией в начале следующего месяца. РБК направил в «Аэрофлот» соответствующий запрос.

Издание Politico ранее сообщалось о готовящихся санкциях ЕС. Речь шла не только об «Аэрофлоте», но и белорусском национальном перевозчике «Белавиа». Главной целью ограничений является оказание давления на должностных лиц.

Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной перевозке мигрантов для провокации кризиса на границе с Латвией, Литвой и Польшей. Ранее глава МИД Германии допустил расширение санкций против Белоруссии.

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санкции белоруссия аэрофлот
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