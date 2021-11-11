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Экс-замглавы МИД Орджоникидзе назвал провокацией действия США у южных границ России

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 00:40
Армия
Экс-замглавы МИД Орджоникидзе назвал провокацией действия США у южных границ России
wikipedia.org  /  USAF / Public Domain

Москва, 11 ноября. Соединенные Штаты начали активно осваивать территорию возле южных границ России. Авиация НАТО пытается оценить обстановку в Крыму, а также подталкивает Украину к действиям, считает бывший замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе.

Так, за последние сутки ракетные войска ВКС России зафиксировали три самолета ВВС США и стран НАТО над Черным морем. Также один разведчик был замечен над украинскими землями. При этом, как сообщили «Известиям» в военном ведомстве, американские самолеты, помимо радиотехнической разведки, также могли исследовать регион при помощи радиолокационных средств. По мнению Орджоникидзе, подобное давление со стороны США является беспрецедентным.

«США хотят, чтобы мы нервничали. Но к серьезным действиям или провокациям страны НАТО не готовы — они знают силу российской армии. Хотя подтолкнуть к активным действиям в Донбассе своего украинского союзника могут», — сообщил экс-замглавы МИД РФ.

Однако любые попытки ВМС США нарушить границы России всегда встречают жесткий отпор со стороны ее военных. При этом многочисленные провокации Вашингтон объясняет тем, что американские военные видят стремительное наращивание военной мощи Москвой.

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