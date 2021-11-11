Минюст предложил возвращать потраченные на адвокатов деньги

Москва, 11 ноября. У потерпевших по уголовным делам, прекращенным по некоторым нереабилитирующим основаниям, появится возможность обжаловать постановление о назначении компенсаций расходов на юристов.

Нововведение даст возможность вернуть в полном объеме деньги, потраченные во время процесса. По действующему законодательству размер компенсации будет определяться следователем или дознавателем, которые будут основываться на гостарифе, но он далек от цен на рынке.

Если предложение Минюста, которое правительственная комиссия одобрила 8 ноября, станет законом, то у потерпевшего появится возможность получить реальное возмещение расходов на юриста. Соответствующей информацией поделилось издание «Известия».

Недавно стало известно, что три категории российских пенсионеров получат прибавку к выплатам в ноябре. Самой многочисленной группой являются люди, которым в 2021 году исполняется 80 лет. Их ожидает надбавка в размере фиксированной части страховой пенсии.