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Украина не сможет повлиять на запуск «СП-2» из-за отсутствия права вето
Экономика
Украина не сможет повлиять на запуск «СП-2» из-за отсутствия права вето
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 11 ноября. Берлин может политизировать процесс сертификации российского газопровода «Северный поток — 2», если привлечет к нему Киев. Компании «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» изъявили желание участвовать в процессе.

«Оператор ГТС Украины» и «Нафтогаз Украины» подали заявки в сетевое агентство ФРГ (BNetzA) на участие в сертификации газопровода. Если их заявки будут одобрены, то украинские компании смогут давать собственные заключения по ходу процедуры.

В Бундестаге заявили, что такое разрешение будет лишь дипломатической уступкой Киеву. Решение никак не повлияет на запуск проекта, так как третьи участники не имеют права вето, передают «Известия».

Ранее известный израильский политолог Яков Кедми заявил, что основная цель Украины в работе комиссии по сертификации «Северного потока — 2» заключается в попытке сорвать запуск газопровода. По его словам, позиция Европы по проекту не поменяется из-за Украины.

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Киев северный поток 2 сертификация
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