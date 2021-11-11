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Доля платежей по картам «Мир» в России впервые превысила 25%

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 00:27
Экономика
Доля платежей по картам «Мир» в России впервые превысила 25%
nspk.ru  /  НСПК

Москва, 11 ноября. Карты Национальной платежной системы «Мир» заняли четверть рынка по обороту безналичных платежей в России. Об этом говорится в материалах ЦБ.

Всего к октябрю 2021 года в России выпущено 108,6 миллиона карт «Мир». «Известия» со ссылкой на материалы ЦБ сообщают, что НСПК планирует увеличить присутствие по меньшей мере 27% к 2023 году. В платежной системе назвали долю рынка в 25% «существенной» и отметили, что каждый следующий процент потребует еще более серьезной работы.

Согласно данным крупнейших банков, держатели карт «Мир» в среднем тратят меньше, чем клиенты Visa и MasterCard. Эксперты полагают, что национальная система вышла на один уровень по качеству и технологичности услуг с международными конкурентами, однако исчерпала основной потенциал роста за счет бюджетников. По их мнению, дальнейшая конкуренция возможна в рамках программ лояльности.

Ранее сообщалось, что оператор платежной системы «Мир» усилит контроль за скомпрометированными картами. Новую систему уже поддержали более 180 банков.

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