Тарифы на интернет и телевидение собираются повысить в России на 10%

Москва, 11 ноября. Тарифы на телевидение, домашний интернет и другие услуги проводной связи могут вырасти в следующем году на 10%, следует из расчетов агентства TelecomDaily.

Специалисты провели опрос топ-менеджеров компаний связи. Подорожание объясняется инфляцией, увеличением цен на оборудование, а также последними законодательными изменениями, сообщают «Известия».

«На рынок давит и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей: ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, а теперь с глобальным дефицитом комплектующих», — сообщил изданию глава TelecomDaily Денис Кусков.

Специалист отметил, что логистические цепочки нарушились из-за пандемии, а предприятия по выпуску комплектующих периодически останавливаются. О готовности поднять тарифы в 2022 году заявили 78% респондентов, говорится в исследовании.

Ранее шведская компания сообщила, что не будет повышать цены на товары в России, чтобы компенсировать убытки из-за логистических трудностей. Российский филиал IKEA может позволить себе сохранить прежние цены для русских покупателей, отметили в компании.