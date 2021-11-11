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Рост цен на жилье в России могут остановить продлением экспортных пошлин на металл

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 00:22
Экономика
Рост цен на жилье в России могут остановить продлением экспортных пошлин на металл
Невские Новости

Москва, 11 ноября. Цены на металлические изделия и конструкции, которые используются и при строительстве жилых домов, выросли на 25-80% с начала 2021 года. Это может негативно сказаться на стоимости квадратного метра жилья.

Чтобы не допустить дальнейшего роста цен на квартиры, необходимо продлить экспортные пошлины на черные и цветные металлы. Соответствующее предложение выдвинули в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщают «Известия».

«Необходимо продление экспортных пошлин на черные и цветные металлы, которые были введены с 1 августа по 31 декабря, на весь 2022 год. Это позволит притормозить рост цен на строительную арматуру и, может быть, даже их снизит», — заявил зампред комитета Владимир Кошелев.

За год стоимость арматуры в России выросла на 100% и более, канатов для производства плит — на 215%. Цена арматуры сказывается на себестоимости железобетонных изделий, которые используются при строительстве панельных и крупноблочных зданий.

Экономисты ранее выяснили, что для покупки квартиры семье из трех человек пришлось бы вложить все доходы, собранные за 3,3 года.

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