Зеленский заявил, что миграционный кризис не помешает белорусам въехать на Украину

Киев, 11 ноября. Украинский лидер Владимир Зеленский оценил влияние миграционного кризиса на польско-белорусской границе на пересечение белорусами украинской границы.

На заседании СНБО Украины обсуждалось усиление госграницы из-за ситуации с мигрантами в Белоруссии. Об этом Зеленский заявил в Telegram-канале.

«Хочу отметить, это никоим образом не повлияет на пересечение нашей границы гражданами Белоруссии. Речь лишь о миграционных вызовах и угрозах. Наше государство готово к их решению и преодолению», — сказал президент Украины.

Ранее СНБО заверил в способности Украины решить вопрос с наплывом мигрантов. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев будет адекватно действовать при ситуации с нелегальными мигрантами по польско-белорусскому сценарию. Данилов подчеркнул, что Украина имеет достаточно сил и средств, чтобы справиться с притоком нелегалов.