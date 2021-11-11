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Зеленский заявил, что миграционный кризис не помешает белорусам въехать на Украину

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 00:06
Политика
Зеленский заявил, что миграционный кризис не помешает белорусам въехать на Украину
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 11 ноября. Украинский лидер Владимир Зеленский оценил влияние миграционного кризиса на польско-белорусской границе на пересечение белорусами украинской границы.

На заседании СНБО Украины обсуждалось усиление госграницы из-за ситуации с мигрантами в Белоруссии. Об этом Зеленский заявил в Telegram-канале.

«Хочу отметить, это никоим образом не повлияет на пересечение нашей границы гражданами Белоруссии. Речь лишь о миграционных вызовах и угрозах. Наше государство готово к их решению и преодолению», — сказал президент Украины.

Ранее СНБО заверил в способности Украины решить вопрос с наплывом мигрантов. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев будет адекватно действовать при ситуации с нелегальными мигрантами по польско-белорусскому сценарию. Данилов подчеркнул, что Украина имеет достаточно сил и средств, чтобы справиться с притоком нелегалов.

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