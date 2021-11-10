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YouTube оставит опцию просмотра количества дизлайков только для авторов видео
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YouTube оставит опцию просмотра количества дизлайков только для авторов видео
pixabay.com

Вашингтон, 10 ноября. Видеохостинг YouTube скроет показатель количества отрицательных лайков под видео, однако кнопка «не нравится» сохраниться.

После нововведения статистику смогут просматривать только авторы публикаций. Нововведение будут внедрять со среды. Об этом сообщается на сайте компании.

«Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, где у создателей есть возможность добиться успеха и выражать себя, не испытывая угрозы», — сообщили в YouTube.

По результатам исследования, компания уберет статистику дизлайков, но оставит кнопку «не нравится». Это делается для того, чтобы защитить авторов от нападок и накруток отрицательных отзывов.

Ранее глава YouTube Сьюзан Воджицки заявила, что сервис приложит все усилия для урегулирования работы в России. Воджицки отметила, что YouTube по-прежнему хочет радовать пользователей своими услугами на максимально возможном уровне.

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