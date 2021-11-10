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Центр «Фобос» пообещал россиянам умеренно снежную и теплую зиму
Общество
Центр «Фобос» пообещал россиянам умеренно снежную и теплую зиму
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 10 ноября. Зима в средней полосе России может быть умеренно снежной и чуть более мягкой. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что зима в азиатской части России, особенно в Восточной Сибири, будет существенно теплее нормы — на 2-4 градуса. В Якутии она будет на 5-7 градусов ниже.

Исключением станет февраль. В этот месяц на Урале и в Западной Сибири будет немного морознее многолетних показателей.

«Прогнозируемое количество снега — около 100 процентов от положенного с небольшим профицитом в Приобье», —сообщил синоптик.

Зима будет напоминать «еврозиму» — она ожидается умеренно снежной. Погода будет немного мягче положенного.

Так, в средней полосе ожидается преобладание циклонов с характерной пасмурной погодой и осадками преимущественно в виде снега. В 60 — 70 процентах случаев будут господствовать циклоны с северо-запада. Благодаря этому средний температурный фон всего сезона будет на два градуса превышать климатическую норму.

Ранее сообщалось, что зимний период в России в этом сезоне может пойти по мягкому сценарию. Согласно последним прогнозам, зима будет не такой холодной, как предполагалось полтора месяца назад.

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погода прогноз зима фобос
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