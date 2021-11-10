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Украина в контактной группе по Донбассу попросила наладить поставки угля
Политика
Украина в контактной группе по Донбассу попросила наладить поставки угля
gov.karelia.ru  /  Официальный интернет-портал Республики Карелия

Киев, 10 ноября. Представители Киева в экономической подгруппе по ситуации на востоке Украины попросили рассмотреть вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля из Донбасса, сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР Мария Ковшарь.

Соответствующее заявление было сделано для прессы. Дипломат сообщила, что украинская сторона на подгруппе по экономическим вопросам обратилась с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с Донбасса на Украину.

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил в конце октября, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. В Минэкономразвития России подтвердили прекращение поставок.

Ранее стало известно, что дефицит угля на украинских ТЭС составляет 227,6 тысячи тонн. Именно столько не хватает до технически необходимого минимума, утвержденного министерством энергетики страны.

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донбасс уголь минские переговоры
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