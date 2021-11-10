Полпред России Грызлов: Киев «валяет дурака» на переговорах по конфликту в Донбассе

Москва, 10 ноября. Российский полпред Борис Грызлов заявил, что Киев на переговорах по Донбассу «валяет дурака», не желая обсуждать вопросы урегулирования конфликта.

Грызлов заявил, что на заседании контактной группы представители Украины продолжали искать способы пересмотра минских соглашений. При этом киевская делегация не хотела обсуждать вопросы согласованной повестки дня.

«Конструктивные практические предложения Донбасса по всем аспектам урегулирования упорно игнорируются. Заявляя о своей полной приверженности Минским соглашениям, украинские представители одновременно лишь имитируют заинтересованность в продолжении переговоров и, по сути дела, "валяют дурака"», — заявил Грызлов.

Ранее МИД России выразил обеспокоенность ухудшающейся ситуацией в Донбассе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев лишь создает видимость работы в контактной группе по региону.