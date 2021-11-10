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Пентагон заявил Москве о намерениях отстаивать принцип действовать «как посчитает нужным»
Армия
Пентагон заявил Москве о намерениях отстаивать принцип действовать «как посчитает нужным»
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 10 ноября. Пентагон заявил, что будет проводить операции в Черном море так, как посчитает нужным.

Таким образом представитель Пентагона Джон Кирби ответил на заявления Москвы о создании США и НАТО группировки в Черном море. Об этом он заявил на брифинге.

«Мы проводим операции с союзниками по НАТО и, конечно, в одностороннем порядке, вы это видели. Мы продолжим летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным…» — сказал Кирби, назвав это важным принципом, который нужно отстаивать.

Ранее экипаж фрегата «Адмирал Эссен» взял под наблюдение корабли ВМС США в Черном море. Согласно данным Минобороны РФ, вооруженный крылатыми ракетами эсминец USS Porter Военно-морских сил США нынешним утром покинул грузинский порт Батуми. Следом за ним в воды Черного моря вышел флагман Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney.

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нато черное море пентагон
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