СНБО заверил в способности Украины справиться с наплывом мигрантов

Киев, 10 ноября. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев будет адекватно действовать при ситуации с нелегальными мигрантами по польско-белорусскому сценарию.

Данилов заявил, что Украина имеет достаточно сил и средств, чтобы справиться с наплывом мигрантов. Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания.

«Алгоритм действий (в случае прорыва границы – Прим. ред. ФАН) будет адекватный, в соответствии с нашим законодательством. Сил и средств будет больше, чем достаточно. Как раз этот вопрос мы проговаривали», — заявил секретарь СНБО.

Ранее нелегальные мигранты прорвались через польско-белорусскую границу в сторону Евросоюза. По словам очевидцев, на месте пересечения границы были слышны выстрелы. Кто именно открыл огонь — не сообщается. Белорусский государственный пограничный комитет сообщил, что перед заграждениями Польши собрались более двух тысяч беженцев, которые намереваются прорваться в ЕС.