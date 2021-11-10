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СНБО заверил в способности Украины справиться с наплывом мигрантов
Политика
СНБО заверил в способности Украины справиться с наплывом мигрантов
Global Look Press  /  Patrick Pleul

Киев, 10 ноября. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев будет адекватно действовать при ситуации с нелегальными мигрантами по польско-белорусскому сценарию.

Данилов заявил, что Украина имеет достаточно сил и средств, чтобы справиться с наплывом мигрантов. Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания.

«Алгоритм действий (в случае прорыва границы – Прим. ред. ФАН) будет адекватный, в соответствии с нашим законодательством. Сил и средств будет больше, чем достаточно. Как раз этот вопрос мы проговаривали», — заявил секретарь СНБО.

Ранее нелегальные мигранты прорвались через польско-белорусскую границу в сторону Евросоюза. По словам очевидцев, на месте пересечения границы были слышны выстрелы. Кто именно открыл огонь — не сообщается. Белорусский государственный пограничный комитет сообщил, что перед заграждениями Польши собрались более двух тысяч беженцев, которые намереваются прорваться в ЕС.

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