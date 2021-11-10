Мария Бутина рассказала, как отпраздновала свой день рождения

Члену Общественной палаты РФ Марии Бутиной 10 ноября исполнилось 33 года. Корреспондент Федерального агентства новостей связался с журналисткой и поздравил ее с праздником. Собеседница ФАН также рассказала, как отметила свой день рождения.

Мария Бутина провела этот день с родными и близкими, но при этом у нее не было ни одной свободной минуты.

«День прошел беспокойно. Было очень-очень много поздравлений. И было очень приятно. Потому что каждое слово — на вес золота. И я очень ценю тот факт, что россияне-соотечественники и люди из многих других стран поздравили меня в этот день», — отметила собеседница ФАН.

По словам Марии Бутиной, она всегда гордилась тем, что родилась в профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел.