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Мария Бутина рассказала, как отпраздновала свой день рождения
Общество
Мария Бутина рассказала, как отпраздновала свой день рождения
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Члену Общественной палаты РФ Марии Бутиной 10 ноября исполнилось 33 года. Корреспондент Федерального агентства новостей связался с журналисткой и поздравил ее с праздником. Собеседница ФАН также рассказала, как отметила свой день рождения.

Мария Бутина провела этот день с родными и близкими, но при этом у нее не было ни одной свободной минуты.

«День прошел беспокойно. Было очень-очень много поздравлений. И было очень приятно. Потому что каждое слово — на вес золота. И я очень ценю тот факт, что россияне-соотечественники и люди из многих других стран поздравили меня в этот день», — отметила собеседница ФАН.

По словам Марии Бутиной, она всегда гордилась тем, что родилась в профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел.

«Мне очень повезло, что я родилась в день милиции — это теперь профессиональный праздник сотрудников полиции. И я с большим уважением отношусь к их труду. Честно заявляю, что родилась в этот день не специально, не нарочно. Но для меня это — большая радость, как и для всей моей семьи», — сообщила Бутина.

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