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Автоэксперт Моржаретто призвал проверять салоны на навязывание допоборудования

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 22:15
Общество
Автоэксперт Моржаретто призвал проверять салоны на навязывание допоборудования
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Москва, 10 ноября. Российские автосалоны необходимо проверить на предмет навязывания клиентам допоборудования при продаже машин. С таким мнением выступил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Он отметил, что данная инициатива пойдет рынку лишь на пользу, поскольку он испытывает сильный дефицит, вызванный нехваткой электронных компонентов во всем мире. По этой причине, объяснил Моржаретто, больше нельзя прийти и купить машину, при этом сроки заказа могут быть достаточно большими. Автоэксперт отметил, что ожидания могут затянуться вплоть до 2023 года, причем неизвестно, какой цена будет к этому моменту, передает RT.

«Если ты хочешь купить машину сразу, тебе предлагают некую имеющуюся машину, в которой уже есть какое-то количество дилерских опций ... они часто выливаются в миллионные суммы для дорогих автомобилей, а для бюджетных могут составлять 20% от цены», — объяснил специалист.

Эксперт добавил, что если данное обращение поможет нормализовать ситуацию на российском авторынке, это «будет здорово». Потому что на текущий момент многие дилеры ведут себя «очень некрасиво», заключил Моржаретто.

Так, в скором времени стоимость своей продукции увеличит «АвтоВАЗ». Модельный ряд российского производителя может стать дороже на 10-15%.

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